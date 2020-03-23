Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

6 saat önce

Antakya ilçesindeki Ulucami Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.

Antakya ilçesindeki Ulucami

Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:18 Kaynak: AA

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