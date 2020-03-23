Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Antakya ilçesindeki Ulucami

Minareden dua edilmesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki Ulucami'de, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonra dua edildi.