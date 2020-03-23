Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:31 Kaynak: AA
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