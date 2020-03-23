Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Kütahya'daki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Kütahya'daki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar yapılan duaya eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:56 Kaynak: AA
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