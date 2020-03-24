Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
7 saat önce
Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması
Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:57 Kaynak: AA
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