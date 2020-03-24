Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Merkez Camisinde ezan okunması ve dua okunması

Merkez Camisinin havadan görüntüleri BİTLİS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Bitlis'in Hizan ilçesindeki Merkez camisinin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.