Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

25 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'deki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.

Nevşehir'deki vatandaşlar, yatsı ezanı öncesinde balkon ve pencerelere çıkarak tekbir getirdi.

Vatandaşlardan Adem Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nevşehir'de hem yatsı öncesi duaya amin demek hem de yatsı ezanını tekbirlerle karşılamak istedik. İnşallah koronavirüs nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar en kısa zamanda şifaya kavuşur." dedi.

Ali Akarsu da bilim insanları ve sağlık personelinin fedakarca çalıştığı süreçte kendilerinin de tekbir ve dualar eşliğinde bu sürece manevi destek sağlamak istediklerini belirtti.

Kentte sosyal medya üzerinden yapılan duyuru ile organize olan vatandaşlar, 2020 yılına vurgu yapılması amacıyla her akşam saat 20.20'de evlerinin balkon ve pencerelerinde tekbir getirecek.

Sosyal medyada yapılan duyuruda, "Bilim insanları ve sağlık personelleri fedakarca çalışıyor. Biz de dua ordusuyuz. Her akşam 20.20'de tekbir ve dualarda buluşuyoruz." ifadesi yer aldı.

Camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi

Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kırşehir'deki camilerde de yatsı ezanı okunmasının ardından dua edildi.

Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemiz ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." şeklinde dua etti.

Yozgat'ta camiden yapılan duaya evinin balkonundan eşlik eden Yasin Meşe, Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısına duayla eşlik ettiklerini belirterek, "Ülkemizin bir an önce koronavirüs salgınından kurtulması herkesin normal hayatına dönmesi için biz de dua ettik. Bütün vatandaşlarımız yetkililerin uyarılarına uysunlar ve evlerinden çıkmasınlar." dedi.

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:13 Kaynak: AA

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