Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
6 saat önce
Camiden dua sesi yükselmesi Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.
Camiden dua sesi yükselmesi
Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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