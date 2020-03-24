Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi - Son Dakika

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

6 saat önce

Camiden dua sesi yükselmesi Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.

Camiden dua sesi yükselmesi

Vatandaşların cami önünde dua etmesi MANİSA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için Manisa'da camilerden yatsı ezanı sonrasında bugün de dua edildi.

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:34 Kaynak: AA

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