Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Son Dakika

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü ülke olan ve salgını engelleyemeyen ABD, yakın zamanda yaşanması muhtemel doktor sıkıntısının önüne geçmek için yabancı ülke vatandaşı olan sağlık çalışanlarına çalışma vizesi vermeye hazırlanıyor.

Sağlık sisteminin pahalı ve yetersiz olmasıyla sık sık eleştirilen ABD'de Kovid-19 sayıları New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hızla artarken, ülkede sağlık personeli ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanmasından endişe ediliyor.

Salgının hızla yayılması karşısında çaresiz kalan ABD yönetimi, yaşanması büyük bir olasılık olarak görülen bu sıkıntının önüne geçmek adına yeni bir adım attı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Biriminin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Özellikle Kovid-19 konusunda çalışan ve ABD'de çalışmak isteyen sağlıkçıları, J (kültürel ya da eğitim alanında değişim vizesi) ya da H (çalışma vizesi) için kendilerine en yakın ABD büyükelçiliği ya da konsolosluğuna başvurmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu duyurudan saatler sonra yapılan ikinci duyuruda ise bu alana başvuracak kişilerin daha önce göçmen ya da göçmen olmayan bir ABD vizesi için onaylanmış bir dilekçesinin olması gerektiği ya da bir değişim programına başvurmak için yeterli şartları karşılaması gerektiği vurgulandı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre ABD'de Kovid-19 vakaları, İtalya ve Çin'i geçerek 92 binin üzerine çıkmış, salgın nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı ise bin 300'ü geçmişti.