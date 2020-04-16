Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul... - Son Dakika

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İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti

Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu

DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak