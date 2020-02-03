Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları grevde - HONG - Son Dakika

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Koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanları grevde - HONG
6 saat önce
Sağlık çalışanlarının grevinden detaylar HONG KONG - Yüzlerce sağlık çalışanı, koronavirüs salgınına karşı kentin ana kara Çin ile olan sınırlarının kapatılması talebi için greve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:25 Kaynak: AA
Sağlık çalışanlarının grevinden detaylar
HONG KONG - Yüzlerce sağlık çalışanı, koronavirüs salgınına karşı kentin ana kara Çin ile olan sınırlarının kapatılması talebi için greve başladı.
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