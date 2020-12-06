Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Anadolu'nun kasım ihracatı arttı - Son Dakika

Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Anadolu'nun kasım ihracatı arttı

06.12.2020 10:57
Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Anadolu'nun kasım ihracatı arttı, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) kasım ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,69 artışla 223 milyon 572 bin dolar oldu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) kasım ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,69 artışla 223 milyon 572 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kasım ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 152 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl kasım ayında yurt dışına 123 milyon 521 bin dolarlık sanayi ürünü, 36 milyon 868 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 21,19'lük artışla 149 milyon 701 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 60,40 oranında artışla 59 milyon 137 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıl kasım ayına göre yüzde 81,77 oranında artışla 8 milyon 105 bin dolardan 14 milyon 733 bin dolara çıktı.

Geçen sene kasımda 168 milyon 496 dolarlık ihracat yapan DAİB'in geçen ayki dış satımı, böylece geçen ay Kovid-19 salgınına rağmen yüzde 32,69'luk artışla 223 milyon 572 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat artışında öne çıkan sektörler

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın kasım ayına göre yüzde 15,66'lık artışla 22 milyon 606 bin dolarla hazır giyim sektörü aldı. Bu sektörü 149,90'lık artışla 21 milyon 737 bin dolar ile çelik, 20 milyon 186 bin dolar ile kimya sektörü izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da söz konusu ayda 15 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleşti.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 338 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 31 milyon 419 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 650 bin dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin kasım ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 67 milyon 792 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 13 milyon 897 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 408 bin dolar ile İran, 11 milyon 389 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 762 bin dolar ile Belçika ve 7 milyon 221 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Kovid-19 ve kısıtlamalar nedeniyle ekonominin etkilendiğini belirterek, "Tüm dünyada ikinci dalganın ve kısıtlamaların yaşandığı bu dönemde ihracatımızın yükselişinin devam etmesi bizi umutlandırdı. İhracat yükselişini devam ettireceğiz." dedi.

Pandeminden dolayı mart, nisan ve mayıs aylarında DAİB'in ihracatında düşüş yaşandığını aktaran Tanrıver, geriye kalan aylarda ihracatın aksamadan devam etmesi ve artması için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

"Yıl sonunda yüzde 8-9 artış"

Tanrıver, DAİB olarak son aylarda ihracatta sürekli artışa geçtiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İhracatçılarımızın dinamik yapısı sayesinde dünya piyasalarındaki belirsizliği lehimize çevirerek pandeminin ihracatımız üzerindeki olumsuz etkisini giderdik. Aralık ayı ihracatıyla da 2020 yılını birlik olarak bu zor koşullarda yüzde 8-9 oranlarında artışla kapatmayı hedefliyoruz. Çok zor koşullarda büyük gayret gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah 2021'de gerek bölge gerekse ülkemiz olarak çok daha iyi ihracat rakamları yakalayacağımıza inanıyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Anadolu'nun kasım ihracatı arttı - Son Dakika Ekonomi


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