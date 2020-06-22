Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı - Son Dakika

Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de, 10 gün sürecek köpek eti festivali tepkilere rağmen başladı. Uzmanlar festivalin farklı hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor.

Çinliler, yabani hayvan pazarlarından koronavirüs salgınını dünyaya yaymalarından sonra henüz salgının bitmesini sağlayamamışken köpek eti festivalini başlattılar. Uzmanların yeni hastalıkların yayılabileceği uyarılarına ve hayvan hakları savunucularının tepkilerine rağmen, Yulin kentindeki pazar yerine köpek eti sergilemeye başlandı.

YASAĞA RAĞMEN BİNLERCESİ TEZGAHTA SERGİLENİYOR

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında köpeklerin çiftlik hayvanı statüsünden çıkarılmasına rağmen Guangxi eyaletine bağlı Yulin kentinde bugün başlayan tartışmalı "Liçi ve Köpek Eti" festivalinde binlerce köpek kesilerek tezgahlarda sergileniyor.

HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Hayvan hakları savunucusu Uluslararası Uygar Toplum (HSI) örgütünden Çin uzmanı Peter Li, köpek etinin yeni hastalıklara yol açabileceği ve sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Li, son yıllarda görülen salgınlara farklı bağışıklık sistemine sahip, farklı türden hayvanların yol açtığına dikkati çekerek, köpek etinin yeni bir salgın için potansiyel oluşturduğunu belirtti.

PAZAR KÖPEK ETİYLE DOLDU

Çin'in dört bir yanından tüccarlar et pazarında köpek ve kedi satmak için Yulin şehrine giderken Li, Çin'in köpek eti ticaretini yasaklamak için yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ülkede köpek etinin 12,3 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştığı belirtiliyor.

Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:04 

Son Dakika Dünya Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı - Son Dakika Dünya

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