Koronavirüs salgınında 1083 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 249 testten 1083'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 765 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 994 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, toplam hasta sayısı 234 bin 934, toplam vefat sayısı 5 bin 765, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,5, ağır hasta sayısı 583, toplam iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.

'YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.