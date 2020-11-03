Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi

03.11.2020 20:28
Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 247 testten 2 bin 343 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 79 kişi ile toplam can kaybı 10 bin 481'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 247 testten 2 bin 343 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybederken, 1817 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507, toplam hasta sayısı 382 bin 118, toplam vefat sayısı 10 bin 481, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 386, toplam iyileşen hasta sayısı 328 bin 824 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99.7 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.


Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı
CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi         
20:07
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı         
19:25
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı         
18:28
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 20:38:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 481'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei