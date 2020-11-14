Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi

14.11.2020 20:15
Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Bugün 92 kişi yaşamını yitirirken, son 24 saatte yapılan 150 bin 141 testte, 3 bin 116 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. Koronavirüs salgınında toplam can kaybı 11 bin 418'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 150 bin 141 testten 3 bin 116 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 92 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, toplam hasta sayısı 441 bin 55, toplam vefat sayısı 11 bin 418, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 423, toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı yüzde 99,7 olarak belirlendi.

'BİRLİK OLUP MÜCADELEYE GÜÇ VERİN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 3 bin 116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin" değerlendirmesinde bulundu.


Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 11 bin 418'e yükseldi - Son Dakika


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