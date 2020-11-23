Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 511'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 161 bin 125 testten, 6 bin 713 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 153 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 161 bin 125 testten 6 bin 713 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 254 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 406 bin 742, toplam hasta sayısı 453 bin 535, toplam vefat sayısı 12 bin 511, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 409, toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39.2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99.8 olarak belirlendi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIK ORTAMLARA GİRMEYİN'Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin" dedi.