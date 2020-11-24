Koronavirüs salgınında can kaybı 12 bin 672'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testten, 7 bin 381 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 161 kişi ile toplam can kaybı 12 bin 672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 162 bin 231 testten 7 bin 381 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 161 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 678 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973, toplam hasta sayısı 460 bin 916, toplam vefat sayısı 12 bin 672, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 543, toplam iyileşen hasta sayısı 381 bin 569 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.'KALABALIKLARDAN UZAK DURUN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.