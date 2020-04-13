Koronavirüs salgınında can kaybı 1296 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 34 bin 456 testten 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 hasta hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1296'ya yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 456 koronavirüs testinden 4 bin 93'ü pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, 511 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3957 olarak yer aldı.

'TEDAVİDE GÜÇLÜYÜZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor" mesajını paylaştı.