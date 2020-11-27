Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 191'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 171 bin 113 testte, 29 bin 845 vaka ile 6 bin 592 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 177 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 191'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 171 bin 113 testten 29 bin 845 vaka, 6 bin 592 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 845 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam vefat sayısı 13 bin 191, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 816, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.'KAYIPLARIMIZ ARTIYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir" değerlendirmesinde bulundu.