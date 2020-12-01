Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi

01.12.2020 19:21
Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 180 bin 312 testte, 30 bin 110 vaka ile 6 bin 101 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 190 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 180 bin 312 testten 30 bin 110 vaka, 6 bin 101 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 593 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, toplam hasta sayısı 506 bin 966, toplam vefat sayısı 13 bin 936, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 303, toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.'TEDBİRLERİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" değerlendirmesinde bulundu.


Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 936'ya yükseldi - Son Dakika


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