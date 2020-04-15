Koronavirüs salgınında can kaybı 1518'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1518'e, toplan iyileşen sayısı ise 5 bin 674'e yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 34 bin 90 testten 4 bin 281'i pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 674 olarak yer aldı.

'2 GÜCÜMÜZ VAR; TEDBİR, TEDAVİ'Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" mesajını paylaştı.

Haber: ANKARA,