Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 140'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 2 bin 140'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 39 bin 703 testten 4 bin 674'ü pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 1454 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı ise 13 bin 430 olarak açıklandı.

'EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ'

Bakan Koca, tablo ile birlikte, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" mesajını paylaştı.

Haber.ANKARA, -