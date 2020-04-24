Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 600'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 38 bin 351 testten 3 bin 122'si pozitif çıktı. Bugün yaşamını yitiren 109 kişi ile birlikte toplam can kaybı 2 bin 600 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 21 bin 737'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 38 bin 351 testten 3 bin 122'si pozitif çıktı, 109 kişi vefat etti, 3 bin 246 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda; toplam test sayısı 830 bin 257, toplam vaka sayısı 104 bin 912, toplam vefat sayısı 2 bin 600, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1790, toplam entübe hasta sayısı 929, toplam iyileşen hasta sayısı ise 21 bin 737 olarak açıklandı.

'TARAMADA, ERKEN TANI VE TEDAVİDE BAŞARILIYIZ'

Bakan Fahrettin Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin" değerlendirmesinde bulundu.