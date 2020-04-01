Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi (2)- Yeniden - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi (2)- Yeniden

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 277'ye yükseldiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 277'ye yükseldi (2)- Yeniden, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148'inin pozitif çıktığını, 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 277'ye yükseldiğini açıkladı. Koronavirüs vakalarının 81 ilde de görüldüğünü belirten Bakan Koca, " İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya'da 584 vaka" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının da 2 bin 148 olduğunu belirten Koca, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu. Bizim filyasyon dediğimiz, taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz. Virüs çok kolay bulaşıyor ve diğer hastalıklarda görmediğimiz şekilde yayılıyor. İzolasyonun ve hareketsizliğin önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu virüsün tüm dünyaya yayılımı 3 ayda oldu. Ne kadar kolay bulaştığını belirtmek istiyorum. Japon heyetiyle geçen görüştüm. Orada yapılan test sayısı 34 bin. Bizim şuana kadar yaptığımız test sayısı 100 bini geçti" diye konuştu.

'EN FAZLA VAKA, İSTANBUL'DA'

Bakan Koca il il vaka sayısı tablosunu göstererek en fazla pozitif vakanın İstanbul'da görüldüğünü belirtti. Bakan Koca şöyle konuştu:

"Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Çünkü İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Yüzde 60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya'da 584 vaka."

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI 10 İL

Koronavirüs salgınından en fazla can kaybının yaşandığı illerin tablosunu gösteren, toplamda 39 şehirde can kayıplarının yaşandığını aktaran Bakan Koca, "42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i 60 yaşın üzerinde. Hayatını kaybedenlerin yüzde 69'u tansiyon hastası. Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Şu dönemde kronik ve alt hastalığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim" açıklamasında bulundu.

GÖZLEM ALTINA ALINAN UMREDEN DÖNENLER

Bakan Koca, öğrenci yurtlarında gözlem altında tutulan ve bazı kişilerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina süresi uzatılan umreden dönenler hakkındaki soruyu, " Umre'deki vatandaşlarımızla ilgili Bilim Kurulu bir karar almıştı, bundan önceki toplantıda. Eğer pozitifse bu kişinin hastanede takibi, eğer takibi varsa hastanedeki takibine devam edilmesi, eğer bunların hiçbiri yoksa aile hekimlerinin de bu kişileri takip etmesi şartıyla 14 günlük süre sonunda evlerine gitmeleri kararı alındı. Biz 14 gün boyunca izolasyona aldık. Bu süreçte semptomun gelişmesini bekliyorsunuz. Umreden geldikleri için bu dönemde de pozitif olan vakaların olduğunu da görerek devamında herhangi bulgusu olmayanların test yapıldığında pozitif olduğunu gördük. Eğer riskli bölgeden geliyorsanız hastalık bulgusu olmayabilir. ve o dönemde test pozitif çıkabilir. Pozitif olanları da takibi tedaviye almış olduk. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde kendimizi izole edebilirsek, zorunlu olmadığı sürece evden çıkmazsak, bu grafiğin daha aşağıda kapanabileceğini söyleyebiliriz. Tam tersini yaparsak bunu önleme şansımız olmaz. Evlerde kendimizi izole etme çabası içerisinde olmalıyız. Gençlerin de bu noktada hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz" diye cevapladı.

'601 SAĞLIK PERSONELİNDE VAKA VAR'

Koronavirüs teşhisi konulan sağlık çalışanlarının sayısını da açıklayan Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü ile konuştuğumda, Avrupa'da görülen vakaların çoğunluğunun sağlık çalışanları olduğu söylendi. Bizde böyle bir rakam yok. Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzunda. Dolayasıyla koruyucu malzeme konusunda her türlü gayret içerisinde olduğundan eminim. Herhangi biri 'Ben malzeme bulamıyorum' diyorsa tüm yetkileri aşsın bize ulaşsın. Son bir haftada dağıttığımız N95 maske sayısı 4 milyona yakın oldu. Bütün imalatı ülkemize, öncelikli olarak bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz. Burada hep birlikte ne kadar cefakar sağlık çalışanlarının olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizlerde onları korumak için her tedbiri alacağız" dedi.

'PANDEMİ HASTANELERİYLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME YAPILACAK'

Pandemi hastanelerine ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Koca, imkanları olabildiğince artırmaya ve B-C-D planlarını üretmeye çalıştıklarını söyledi. Koca, ilerleyen süreçte özel hastanelerin de daha fazla devreye girebileceğini ifade ederek, "Yaklaşım ve önerilerinde daha yapıcı olmasını gerektiğini belirtmek istiyorum. Pandemi hastaneleri ile ilgili bir düzenleme yapılıyor olacak. Özellikle vatandaşımızdan bu anlamda ücret talep edilmemesi noktasında yaklaşım içerisindeyiz. 3- 5 günü bulmaz, düzenleme söz konusu. Temas ve izolasyon özellikle altını çizmeye çalıştım. Bu dönemde mümkün oldukça evden çıkmamaya ve izole etmeye çalışmalıyız. MHRS ve çağrı sistemlerimizde çok kişi çalışır. Şu an yüzde 90'ı evden sisteme katılıyor" şeklinde konuştu.

'BANA YAKLAŞMAYIN'

Öte yandan basın toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisine bir şeyler söyleyen yüzü maskeli bir görevliyi 'Bana yaklaşmayın' şeklinde uyardığı anlar ekranlara yansıdı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sık sık sosyal mesafe kuralını vurgulayan Bakan Koca'nın sözleri sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:42 Kaynak: DHA

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