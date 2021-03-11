Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 290'a yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 386 testte, 14 bin 46 vaka ile 821 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 63 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 290'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 146 bin 386 testte 14 bin 46 vaka, 821 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 231 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 694 bin 624, toplam vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, toplam vefat sayısı 29 bin 290, toplam ağır hasta sayısı 1310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 659 bin 93 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,