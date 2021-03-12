Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi

12.03.2021 21:33
Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi, System.String[]

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte, 14 bin 941 vaka ile 834 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 66 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ?ANKARA,


Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 356'ya yükseldi - Son Dakika


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