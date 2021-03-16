Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 623'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 158 bin 386 testte, 16 bin 749 vaka ile 874 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 71 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 623'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 158 bin 386 testte 16 bin 749 vaka, 874 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 893 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 435 bin 502, toplam vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, toplam vefat sayısı 29 bin 623, toplam ağır hasta sayısı 1474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 734 bin 862 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.