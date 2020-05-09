Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 739'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 605 testten 1546'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 50 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 739 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 89 bin 480'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 605 test yapıldı, 1546 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 50 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 84 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 334 bin 411, toplam vaka sayısı 137 bin 115, toplam vefat sayısı 3 bin 739, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1168, toplam entübe hasta sayısı 628 ve toplam iyileşen hasta sayısı 89 bin 480 oldu.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım" açıklamasında bulundu.