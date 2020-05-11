Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 841'e çıktı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 32 bin 722 testten 1114'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 841 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 95 bin 780'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 32 bin 722 test yapıldı, 1114 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 89 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1126, toplam entübe hasta sayısı 578 ve toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 oldu.

'TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİNİN AĞIR OLDUĞUNU UNUTMAYALIM'

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı uyarıda, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000'den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerine yer verdi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -