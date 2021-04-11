Koronavirüs salgınında can kaybı 33 bin 939'a yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 294 bin 274 testte, 50 bin 678 vaka ile 2 bin 548 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 237 kişi ile toplam can kaybı da 33 bin 939'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 294 bin 274 testte 50 bin 678 vaka, 2 bin 548 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 194 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854, toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, toplam vefat sayısı 33 bin 939, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 824, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 331 bin 411 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.