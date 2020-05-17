Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 140'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 35 bin 369 testten 1368'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 44 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 140 oldu. Toplam iyileşen hata sayısı ise 109 bin 962'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 35 bin 369 test yapıldı, 1368 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 44 kişi vefat ederken, 1825 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, toplam vaka sayısı 149 bin 435, toplam vefat sayısı 4 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 914, toplam entübe hasta sayısı 468, toplam iyileşen hasta sayısı ise 109 bin 962 oldu.

'YARIN VE ERTESİ GÜN EVDE KALALIM'

Bakan Koca, verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -