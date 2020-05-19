Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 199'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 25 bin 382 testten 1022'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 28 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 199 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 112 bin 895'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 25 bin 382 test yapıldı, 1022 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1318 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle; toplam test sayısı 1 milyon 675 bin 517, toplam vaka sayısı 151 bin 615, toplam vefat sayısı 4 bin 199, toplam yoğun bakım hasta sayısı 882, solunum desteği ihtiyacı duyan toplam hasta sayısı 455, toplam iyileşen hasta sayısı 112 bin 895 oldu.

'BEKLENEN DÜZEYDE AZALMA VAR'

Bakan Fahrettin Koca, tablodaki verilere ilişkin, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske artı 1,5 metre sosyal mesafe" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,