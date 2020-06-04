Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 630'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 54 bin 234 testten 988'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 630 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 131 bin 778'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 926 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, toplam vaka sayısı 167 bin 410, toplam vefat sayısı 4 bin 630, toplam yoğun bakım hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 265, toplam iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

'DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayımız, tarama amaçlılar dahil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.