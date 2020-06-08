Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 711'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 39 bin 361 testten 989'u pozitif çıktı, vefat eden 19 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 711 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 380'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 39 bin 361 test yapıldı. 989 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 411 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, toplam vaka sayısı 171 bin 121, toplam vefat sayısı 4 bin 711, toplam yoğun bakım hasta sayısı 625, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 261, toplam iyileşen hasta sayısı 141 bin 380 oldu.

'TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK'

Bakan Koca, görsel ile birlikte, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." dedi.