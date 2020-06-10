Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 746'ya yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 36 bin 521 testten 922'si pozitif çıktı, vefat eden 17 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 746 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 146 bin 839'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 36 bin 521 test yapıldı. 922 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 241 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, toplam vaka sayısı 173 bin 36, toplam vefat sayısı 4 bin 746, toplam yoğun bakım hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 280, toplam iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

'VİRÜSÜN ETKİSİNİN AZALDIĞI FİKRİ RİSKLİ'

Bakan Koca, paylaşımında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan, tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -