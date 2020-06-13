Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 792'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 92 testten 1459'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 14 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 792 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 150 bin 87'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 45 bin 92 test yapıldı, 1459 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirirken, 985 kişi de iyileşti. Bügünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 586 bin 995, toplam vaka sayısı 176 bin 677, toplam vefat sayısı 4 bin 792, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 284, toplam iyileşen hasta sayısı 150 bin 87 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" değerlendirmesinde bulundu.