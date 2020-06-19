Koronavirüs salgınında can kaybı 4 bin 905'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 316 testten 1214'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 905 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516'ya yükseldi.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 23 kişi yaşamını yitirirken, 1494 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, toplam vaka sayısı 185 bin 245, toplam vefat sayısı 4 bin 905, toplam yoğun bakım hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı 157 bin 516 oldu.

'ÜLKE GENELİNDE VAKA AZALMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" değerlendirmesinde bulundu.