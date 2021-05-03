Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi

03.05.2021 20:40
Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 243 bin 648 testte, 24 bin 733 vaka ile 2 bin 501 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 347 kişi ile toplam can kaybı 41 bin 191'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 243 bin 648 testte 24 bin 733 vaka, 2 bin 501 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986, toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, toplam vefat sayısı 41 bin 191, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 438, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 515 bin 819 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı
Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel Emre Belözoğlu: Takımın iştahı tek kelimeyle mükemmel         
23:52
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek         
22:34
Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış         
22:02
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 00:08:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement