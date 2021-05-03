Koronavirüs salgınında can kaybı 41 bin 191'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 243 bin 648 testte, 24 bin 733 vaka ile 2 bin 501 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 347 kişi ile toplam can kaybı 41 bin 191'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 243 bin 648 testte 24 bin 733 vaka, 2 bin 501 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 347 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 47 milyon 987 bin 986, toplam vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, toplam vefat sayısı 41 bin 191, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 438, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 515 bin 819 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.