Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 589'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 226 bin 452 testte, 14 bin 497 vaka ile 1582 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 278 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 589'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 226 bin 452 testte 14 bin 497 vaka, 1582 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 278 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 253 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456, toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, toplam vefat sayısı 43 bin 589, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 975, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 766 bin 124 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.