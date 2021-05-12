Koronavirüs salgınında can kaybı 43 bin 821'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte, 13 bin 29 vaka ile 1496 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 232 kişi ile toplam can kaybı 43 bin 821'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 228 bin 192 testte 13 bin 29 vaka, 1496 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648, toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, toplam vefat sayısı 43 bin 821, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 827, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 801 bin 291 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.