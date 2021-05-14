Koronavirüs salgınında can kaybı 44 bin 301'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 203 bin 73 testte, 11 bin 394 vaka ile 1102 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 242 kişi ile toplam can kaybı 44 bin 301'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 203 bin 73 testte 11 bin 394 vaka, 1102 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybederken, 37 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, toplam vefat sayısı 44 bin 301, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 670, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,0, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.