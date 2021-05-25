Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 621'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 621'e yükseldi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 104 testte, 9 bin 375 vaka ile 693 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 175 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 621'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığınca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 104 testte, 9 bin 375 vaka, 693 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 192 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437, toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, toplam vefat sayısı 46 bin 621, toplam ağır hasta sayısı 1667, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 45 bin 508 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

ANKARA, -