Koronavirüs salgınında can kaybı 46 bin 71'e yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 216 bin 658 testte, 8 bin 697 vaka ile 835 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 231 kişi ile toplam can kaybı 46 bin 71'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 216 bin 658 testte, 8 bin 697 vaka, 835 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 472 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387, toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, toplam vefat sayısı 46 bin 71, toplam ağır hasta sayısı 1876, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 13 bin 111 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.'GÖSTERDİĞİMİZ SABIR MEYVESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilerle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.