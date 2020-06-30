Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 131'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 50 bin 492 testten 1293'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 131 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 173 bin 111'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 492 test yapıldı. 1293 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken 1302 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 381 bin 650, toplam vaka sayısı 199 bin 906, toplam vefat sayısı 5 bin 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1026, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 368, toplam iyileşen hasta sayısı 173 bin 111 oldu.

'VAKA SAYISINI AZALTMADA YETERİNCE KARARLI DEĞİLİZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -