Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 150'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 52 bin 313 testten 1192'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 150 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 175 bin 422'ye yükseldi.
Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 52 bin 313 test yapıldı. 1192 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 2311 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, toplam vaka sayısı 201 bin 98, toplam vefat sayısı 5 bin 150, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı 175 bin 422 oldu.
Haber: ANKARA, -