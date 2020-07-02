Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 167'ye yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 167'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 49 bin 714 testten 1186'sı pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 167 oldu. İyileşen toplam hasta sayısı ise 176 bin 965'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 49 bin 714 test yapıldı. 1186 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1543 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677, toplam vaka sayısı 202 bin 284, toplam vefat sayısı 5 bin 167, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1067, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965 oldu.

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Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 167'ye yükseldi - Son Dakika

Son Dakika

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