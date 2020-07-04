Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 206'ya yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 206'ya yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 248 testten 1154'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 20 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 206 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492'ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 248 test yapıldı, 1154 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybederken 1214 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 66, toplam vaka sayısı 204 bin 610, toplam vefat sayısı 5 bin 206, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1093, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı 179 bin 492 oldu.

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'YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDA, DEVAM EDEN ARTIŞ VAR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı, yeni vakalardan 60 fazla" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 206'ya yükseldi - Son Dakika

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