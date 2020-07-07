Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 260'a yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 260'a yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 50 bin 545 testten 1053'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 260 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 185 bin 292'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 50 bin 545 test yapıldı. 1053 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 2 bin 297 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 733 bin 218, toplam vaka sayısı 207 bin 897, toplam vefat sayısı 5 bin 260, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1152, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 400, toplam iyileşen hasta sayısı 185 bin 292 oldu.

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'TABURCU ETTİĞİMİZ HASTA KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59-yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 19:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 260'a yükseldi - Son Dakika
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