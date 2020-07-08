Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 282'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 49 bin 302 testten 1041'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 282 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 187 bin 511'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 49 bin 302 test yapıldı. 1041 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken 2 bin 219 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, toplam vaka sayısı 208 bin 938, toplam vefat sayısı 5 bin 282, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu.

'YENİ VAKALAR BELLİ İLLERDE YOĞUNLAŞMAKTADIR'

Bakan Koca, günlük verilere ilişkin, "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5'inci haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.