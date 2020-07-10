Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 323'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 323'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 787 testten 1003'ü pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 323 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi gören 23 kişi hayatını kaybederken, 1493 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, toplam vaka sayısı 210 bin 965, toplam vefat sayısı 5 bin 323, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 191 bin 883 oldu.

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Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. Bin'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 323'e yükseldi - Son Dakika
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