Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 813 testten 1016'sı pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 344 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217'ye yükseldi.
Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.
Haber: ANKARA,