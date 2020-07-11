Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 813 testten 1016'sı pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 344 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217'ye yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken 1334 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, toplam vaka sayısı 211 bin 981, toplam vefat sayısı 5 bin 344, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217 oldu.

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'VAKALARIN PNÖMONİYE DÖNME ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" dedi.

Haber: ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 344'e yükseldi - Son Dakika
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